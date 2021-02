Casablanca: des affiches publicitaires de produits érotiques provoquent un tollé (PHOTOS)

La Toile est en ébullition. Et pour cause, les nouvelles affiches publicitaires de produits servant à accroitre la libido chez les hommes. Ces affiches, installées dans plusieurs grandes avenues de Casablanca, ont provoqué un tollé, d’autant plus qu’elles portent des slogans à connotation sexuelle.

A ce propos, Alhoucine Nousrat Allah, le président du groupe istiqlalien au Conseil communal de Casablanca a souligné que le Conseil de la ville doit intervenir afin de retirer ses affiches qui, selon lui, représentent un «outrage public à la pudeur».

«Mettre ces affiches publications dans les avenues de Casablanca est totalement inacceptable. C’est un véritable manque de respect à la culture marocaine», s’est-il insurgé.

Nousrat Allah a également indiqué que la marque a totalement le droit de faire la promo de ses produits, «mais sans les afficher dans la rue». «Les familles marocaines sont conservatrices. C’est honteux de voir ce genre d’affiches dans nos rues», a ajouté l’Istiqlalien.

Les internautes, de leur côté, ont également réagi à ces publicités. Si certains ont exprimé leur indignation, appelant les autorités à intervenir pour retirer ces affiches, d’autres ont applaudi l’audace de la marque et ont insisté à ce que ces publicités ne soient pas censurées.

N.M.