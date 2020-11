Casablanca: démenti de la prison de Ain Sebaâ

Les repas servis aux pensionnaires sont préparés conformément à un programme élaboré en concertation et en coordination avec les services de santé compétents, a indiqué la Direction de la prison locale de Aïn Sebaâ 1.

Dans une mise au point parvenue lundi à la MAP en réponse aux informations relayées par certains sites électroniques selon lesquelles « les pensionnaires de la prison locale Oukacha se plaignent de la qualité des repas servis au sein de cet établissement pénitentiaire », la Direction a assuré que les besoins nutritionnels des détenus en termes de calories, de qualité et de quantité sont pris en compte lors de la préparation des repas.

Le service d’alimentation des pensionnaires a été délégué à une société spécialisée, a ajouté la même source, relevant qu’une commission composée du Directeur, d’un médecin et de l’économe de l’établissement supervise l’opération de préparation et de distribution des repas et contrôle la qualité des ingrédients utilisés tout en veillant au respect du cahier des charges par l’entreprise délégataire.

Dans sa mise au point, la Direction de la prison locale de Aïn Sebaâ 1 a également assuré n’avoir jamais reçu aucune plainte ni de la part des pensionnaires ni de leurs familles à propos de la qualité des repas servis depuis la délégation de ce service au secteur privé.

La Direction veille aussi à ce que l’économat de l’établissement dispose de produits en quantité et en qualité et à des prix inférieurs ou équivalents à ceux pratiqués dans les commerces, a souligné la même source.

