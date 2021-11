Casablanca: découvrez le nouveau visage de «Kora El Ardia» (VIDEO)

Le wali de la région de Casablanca–Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Saïd Ahmidouch, accompagné de la maire de Casablanca Nabila Rmili ont effectué une visite, lundi, à la célèbre « Kora Al ardia » située à la place des Nations unies, au centre ville de Casablanca, dont les travaux de rénovation sont terminés.

La célèbre coupole Zevaco, connue chez les Casablancais sous le nom de « Kora ardia » a été fermée pendant 5 ans pour rénovation. Selon ce qu’a pu constater la caméra de Le Site info, le monument emblématique de la ville a été relooké, et disposera de magasins et de stands dans son passage souterrain.

À ce propos, la maire de Casablanca Nabila Rmili a déclaré à Le Site info que le coût global des travaux de rénovation est de 25 millions de dirhams.

Et d’ajouter que la réhabilitation de cet emblème Casablancais a obéi au critère du respect du patrimoine marocain authentique, notamment au niveau des murs, et que le couloir souterrain a été agrandi pour se transformer en un espace qui accueillera des événements culturels, artistiques et patrimoniaux.

Le monument sera ouvert officiellement dans les prochains jours, a-t-elle souligné.

