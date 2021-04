Casablanca: découvrez la nouvelle trémie des Almohades (PHOTOS)

L’arrondissement de Ain Chock a annoncé mardi l’achèvement des travaux de construction de la trémie des Almohades, à Casablanca.

Dans un post sur sa page Facebook, l’arrondissement indique que la trémie est fin prête, soulignant que celle-ci donnera fière allure à la ville de Casablanca.

Avec un trafic de 45.000 véhicules quotidiennement, cette trémie jouera un rôle important en matière de réduction des embouteillages et ce, en dénivelant tous les carrefours le long des boulevards les Almohades, Sidi Mohammed Ben Abdellah et Zaid ou Hmed et débouchant sur l’Avenue des FAR, après le carrefour Zelaqa.

Placée en tête des projets du programme de développement de la métropole, le projet porte, dans sa totalité, sur un tracé un linéaire de 2.270 m, dont 1.817 m en souterrain, lequel est aménagé en 2×2 voies.

La trémie est équipée de vidéo-surveillance, de détection d’incendie, de ventilation, d’éclairage LED, de communication radio et téléphonique et de système de gestion du trafic.

Cette trémie est également dotée d’un centre de gestion technique centralisée (GTC) pour la gestion du fonctionnement de l’ouvrage, notamment l’éclairage, la signalisation et l’alimentation électrique.

La réalisation de ce projet a nécessité un budget global de 820 millions de dirhams (MDH), dont 270 MDH du ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales), 60 MDH de la Commune de Casablanca, 250 MDH de Wessal Capital Asset Management et 240 MDH d’Al Manar Development Company.

Force est de constater que ce grand chantier contribuera à la fluidification de la circulation dans cette zone, particulièrement au quartier résidentiel et d’affaires de “Casablanca Marina” et à la gare de Casa Port.

R.T.