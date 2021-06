Casablanca: découverte macabre au domicile d’un policier à la retraite

Les services sécuritaires ont fait la découverte macabre du cadavre d’un agent de police à la retraite, dans son domicile, sis Ain Sebaâ à Casablanca.

Selon des sources de Le Site info, la dépouille du défunt a été transférée à la morgue pour fin d’autopsie. L’agent de police retraité, vivant seul, aurait succombé à une crise cardiaque, croient savoir les mêmes sources.

De même que ce décès a suscité tristesse et émotion auprès des voisins et proches du défunt, qui n’ont pas manqué de rappeler ses qualités humaines et la bonté de son cœur.

A.L.