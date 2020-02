Casablanca: décès d’une femme suite à une erreur médicale (VIDEO)

Une femme est décédée après des complications causées par une erreur médicale à Casablanca. Dans une déclaration à Le Site info, la fille de la défunte a indiqué que sa mère a subi une intervention chirurgicale au niveau du ventre et que le staff médical a commis une erreur médicale, ce qui a causé son décès.

«On a appris que ma mère souffrait d’un cancer après avoir analysé un bouton qui est apparu sur son ventre. Elle a eu 6 séances de chimiothérapie et 25 séances de radiothérapie avant que son médecin traitant ne me dise qu’elle s’est rétablie. Quelques jours après, ce dernier a prescrit un scanner à ma mère et m’a annoncé, après la sortie des résultats, qu’elle doit se faire opérer pour éliminer le bouton. 13 jours après l’intervention, ma mère a quitté l’hôpital mais avait des douleurs insupportables au niveau du ventre. Le médecin l’a examinée et nous a rassurés, indiquant que les douleurs proviennent des points de suture. J’ai fait beaucoup d’allers retours à l’hôpital et ma mère a passé plusieurs scanners vu que les douleurs persistaient malgré le traitement prescrit par son médecin», a-t-elle confié.

La patiente est finalement décédée et il s’est avéré, d’après le dernier scanner qu’elle a subi, qu’elle avait le bouchon d’un sac de stomie à l’intérieur de l’abdomen.

«Je veux que justice soit rendue à la mère. Elle a tellement souffert avant de mourir. J’exige que les autorités sanctionnent les coupables», s’est insurgée la fille de la défunte.

N.M.