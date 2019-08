Casablanca: décédé alors qu’il nettoyait les ordures de l’Aid

Ce brave employé de la voirie est décédé alors qu’il était en train d’accomplir sa mission de nettoyer les immondices dont des citoyens inconscients, inciviques et mal éduqués ont jonché les rues et avenues de Casablanca. Un mal partagé par toutes les villes du Maroc, Aid El Kébir ou pas!

Cela s’était produit vendredi dernier devant les yeux émus des passants. Cet éboueur, Mustapha de son prénom, a été terrassé par une crise cardiaque pendant l’exercice de son dur labeur.

Abdelali, acteur associatif, a déclaré à Le Site info que ce drame a causé une grande tristesse chez les collègues du défunt.

Une tristesse partagée par tous les citoyens dignes qui respectent énormément le travail accompli par ces hommes et femmes pour rendre leur propreté à nos villes que des personnes s’évertuent à salir quotidiennement et impunément.

Nos sincères condoléances à la famille de Mustapha et à tous ces braves collègues!

L.A.