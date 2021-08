Casablanca croule sous les ordures: les habitants en colère (VIDEO)

Certains quartiers de la ville de Casablanca sont devenus de véritables mini-décharges, à cause de la mauvaise gestion des déchets, ce qui n’a pas manqué de susciter la colère des habitants.

Au micro de Le Site info, des habitants du quartier Anoual ont affirmé qu’ils se sont plaints auprès des autorités, en vain.

Nos interlocuteurs appellent aujourd’hui les autorités à intervenir en urgence, afin de mettre fin à cette situation qui dure depuis près d’un an, et qui menace leur santé. Ces déchets causent, en effet, des odeurs nauséabondes et attirent chiens, insectes et rats.

M.F.