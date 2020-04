Casablanca/Covid-19: 4 patients guéris quittent la clinique (VIDEO)

Quatre cas de guérison du nouveau Coronavirus (Covid-19), dont deux membres d’une même famille, ont quitté, mercredi, une clinique privée à Casablanca sous les applaudissements, après la confirmation de leur rémission totale.

En traversant la haie d’honneur formée par le personnel médical et paramédical de cette clinique, les patients, dont la fierté de vaincre ce virus se lisait clairement dans les yeux, n’ont pas caché leur émotion et gaieté de regagner leurs domiciles.

Ces patients ont passé entre 10 et 11 jours à la clinique et ont reçu le traitement nécessaire pour guérir complètement, a souligné le docteur El Hassane Tazi dans une déclaration à la MAP à cette occasion. “Nous sommes très fiers de l’augmentation du nombre des cas de rémission enregistrés par les structures hospitalières publique et privées”. Le staff médical, qui a veillé au traitement des personnes atteintes du Covid-19 dans cette clinique mise à la disposition du ministère de la Santé, se compose de dix médecins, dont six réanimateurs, a-t-il précisé. Le Dr Tazi a saisi cette occasion pour appeler les citoyens à “rester chez eux, à utiliser les masques de protection et à respecter la distanciation sociale”.

Le nombre des cas guéris a sensiblement augmenté au Maroc au cours des derniers jours, d’après les statistiques quotidiennes publiées par le ministère de la Santé, qui font état, mercredi à la mi-journée, de 218 rémissions, contre 127 décès sur près de 2.000 cas d’infection confirmés.

H.M.