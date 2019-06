Casablanca: course-poursuite dans les rues d’Aïn Sbaâ

Une patrouille de motards relevant du district de sûreté d’Aïn-Sbaa Hay-Mohammadi à Casablanca a procédé, dimanche dernier, à l’arrestation de deux individus, dont un aux antécédents judiciaires, soupçonnés d’usurpation d’identité, vol sous la menace de l’arme blanche et d’avoir exposé au danger des fonctionnaires de police.

La patrouille avait interpellé les deux mis en cause, à bord d’une moto, en flagrant délit de possession d’une arme blanche dans des circonstances susceptibles de mettre en danger la vie des citoyens et leurs biens, indique mardi un communiqué de la DGSN, ajoutant que les deux prévenus ont refusé d’obtempérer et tenté de s’enfuir, mais les policiers les ont pourchassés tout en enregistrant leur intervention.

Les efforts déployés par les éléments de la patrouille, en dépit des risques encourus, ont permis l’interpellation des deux mis en cause et la saisie de leur arme blanche ainsi que six téléphones portables volés, précise la même source, notant que l’un des prévenus a tenté d’induire en erreur les éléments de la police en se présentant sous la fausse identité d’un mineur délinquant.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, au cours de laquelle les éléments de la patrouille ont fait preuve d’un sens élevé de professionnalisme et de sacrifice afin de garantir la sécurité des citoyens et préserver leurs biens, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)