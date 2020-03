Casablanca: coups de feu à Hay Hassani

Des éléments d’une patrouille de motards relavant du district de sûreté de Hay Hassani à Casablanca ont été contraints de faire usage de leur arme de service, mardi matin, pour appréhender deux individus, âgés de 21 ans et soupçonnés d’être liés à un réseau criminel impliqué dans des actes de vol sous la menace de violence.

Les services de la sûreté nationale avaient reçu un appel téléphonique concernant un acte de vol sous la menace d’une arme blanche de gros calibre perpétré par deux individus, ce qui a nécessité l’intervention de la patrouille la plus proche, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que cette intervention a permis l’arrestation du premier suspect qui avait en sa possession quatre téléphones portables et des bijoux provenant de vols présumés, tandis que le second a opposé une résistance farouche à l’aide de l’arme blanche et a essayé d’exposer les éléments de la patrouille à un danger sérieux.

Face à ce danger imminent, un des motards a été contraint de faire usage de son arme de service et à tirer deux balles de sommation dans l’air mais le suspect a refusé d’obtempérer, ce qui a nécessité de tirer trois autres balles de sommation comme dernière mesure, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le parquet, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de leurs actes criminels, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)