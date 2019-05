Casablanca: coups de feu à Ain chock, deux blessés

La brigade de la police judiciaire relevant du district Ain chock à Casablanca a arrêté jeudi un individu aux antécédents judiciaires, sur la base d’un avis de recherche émis à son encontre suite à son implication dans le trafic de drogues et de psychotropes.

Lors de l’escorte du suspect par la brigade chargée de l’enquête, ses connaissances et des membres de sa famille se sont violemment opposés à l’arrestation, mettant en danger la vie des policiers, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ce qui a contraint la patrouille de police à faire usage de son arme de service en tirant neuf balles de sommation, dont deux ont touché le frère du mis en cause et une de ses connaissances.

Le danger émanant des suspects a été neutralisé et le suspect recherché placé en garde à vue, précise la même source, notant que les deux blessés ont été placés sous surveillance médicale, en attendant la conclusion de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.

S.L. (avec MAP)