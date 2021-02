Casablanca: coup d’envoi pour les nouveaux bus (VIDEO)

Le coup d’envoi de la mise en exploitation de la nouvelle flotte de 700 bus a été donné ce vendredi à Casablanca, par le wali de la région, Said Ahmidouch.

Acquise par l’Etat, à travers le Fonds d’Appui aux Réformes du Transport Urbain et Interurbain (FART), le Délégataire (Société Alsa), ainsi qu’à travers des contributions de la région de Casablanca-Settat et de la Commune de Casablanca, cette nouvelle flotte a nécessité la mobilisation d’un investissement global de 1,4 milliard DH.

La mise en service de cette nouvelle flotte démarrera le 15 février avec 450 bus neufs, dans l’objectif de renforcer l’offre actuelle de transport. Le parc sera progressivement renforcé pour atteindre 700 bus totalement neufs à fin 2021 dans le cadre du nouveau réseau bus restructuré, intermodal et interopérable, visant la complémentarité avec les moyens de transport en site propre (Tramway et Busway) et la satisfaction des besoins grandissants en donnant la priorité aux quartiers et aux zones qui connaissent des difficultés en la matière.

Notons que le wali de la région était accompagné du wali directeur général des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur, Khalid Safir, du président de l’Etablissement de Coopération Intercommunale (ECI), Said Rafiq, du président du conseil régional, Mustapha Bakkoury, du Président de la commune de Casablanca, Abdelaziz Omari, et du président du Conseil préfectoral, Najib Ammour.

M.S.