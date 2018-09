Casablanca: coup de feu à Lissasfa

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et les investigations se poursuivent pour arrêter le quatrième individu soupçonné d’appartenir à ce même réseau criminel, conclut le communiqué.

Une patrouille de la police était intervenue pour arrêter les mis en cause qui étaient à bord d’un véhicule léger dans la zone de Lissasfa à Casablanca pour leur implication présumée dans des vols avec violence dans des quartiers résidentiels, indique la DGSN, précisant que les suspects, qui étaient en état d’ivresse et sous l’emprise de la drogue, ont brandi des machettes, ce qui a contraint le brigadier à utiliser son arme de service pour tirer une balle de sommation.