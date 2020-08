Casablanca: contrôle renforcé à l’ancienne médina (VIDEO)

Suite à la multiplication des cas de contamination au Covid-19, les autorités locales de Casablanca ont entrepris une série de mesures de restriction au niveau de l’arrondissement d’Anfa, qui comprend plusieurs quartiers, dont l’ancienne médina.

Celle-ci a connu un fort déploiement des forces auxiliaires et d’agents d’autorité, dans le but de faire respecter les mesures sanitaires, comme a pu le constater Le Site Info.

Les mesures prises par les autorités portent notamment sur l’interdiction de diffusion des matchs sur écrans dans les cafés et le bouclage des certains artères et quartiers, à savoir Boulevard Taher El Alaoui, Rue Abderrahmane El Mkhanet, Rue Mouha Ou Said, Bab Marrakech, Bab Jdid, Sour Jdid et Tnaker.

Des patrouilles mixtes ont également été mises en place sur des barrages filtrants au niveau des accès aux marchés central, de Benjdia et de Chaouia.

M.F.