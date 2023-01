Casablanca : comment expliquer la hausse des prix des légumes ?

Les prix des légumes sont en hausse constante depuis quelques semaines dans plusieurs souks de la métropole. À titre d’exemple, le prix de la pomme de terre a atteint 7 dirhams/kg, celui des oignons 9dh/kg, celui du poivron, de l’artichaut et de l’aubergine 8dh/kg, tandis que le prix des petits pois a atteint 15dh/kg. Des prix jugés excessifs par une grande partie des consommateurs.

Sur les réseaux sociaux, la colère est palpable. Les internautes soulignent que le prix des légumes est beaucoup trop cher, et que si cela continue, le citoyen marocain ne pourra même plus subvenir à un de ses besoins les plus vitaux.

Comment expliquer donc cette hausse? Une source proche du Siteinfo indique que la sécheresse et la hausse des prix du carburant continuent d’avoir un impact direct sur le prix des légumes. Par ailleurs, notre source indique également que plusieurs considérations entrent dans la cherté des aliments, notamment la loi sur la libéralisation des prix. Cette dernière a poussé les vendeurs de légumes à décider eux-mêmes de la marge bénéficiaire.