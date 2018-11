Casablanca: le chauffeur viré répond à M’dina bus (Vidéo)

Une vidéo a été largement diffusée ces dernières heures sur les réseaux montrant le conducteur d’un bus à Casablanca tenant un parapluie pour se protéger de la pluie qui s’infiltrait dans le véhicule pendant qu’il conduisait.

Après la diffusion de cet extrait sur la Toile, M’dina Bus a décidé de licencier le chauffeur, âgé d’une cinquantaine d’années et père de deux enfants.

Pour M’dina bus, la vidéo en question le montrant en train de conduire le bus avec un parapluie à la main pour “se prémunir contre l’infiltration d’eau de pluie dans la cabine est en réalité une vidéo réalisée par le chauffeur lui-même sur son propre GSM avec l’aide d’une passagère et avec une claire intention de nuire”.

Cet incident a fait l’objet d’une enquête durant laquelle ont été extraites et visionnées les vidéos de surveillance internes du bus et ont été entendues les différentes parties prenantes, ajoute M’dina bus qui affirme que “la décision de licenciement du chauffeur a été motivée par la mise en danger des passagers suite à son comportement irresponsable et sa conduite avec une seule main, ceci en plus de ses antécédents”. M’dina bus n’y va pas de main morte et dit qu’il s’agit d’un conducteur à l’origine de plusieurs accidents auparavant et faisant l’objet de plusieurs avertissements.

Quelques minutes après la publication de ce communiqué, le chauffeur n’a pas hésité à réagir à cette version, assurant à Le Site info qu’il est quotidiennement obligé de conduire avec une seule main «parce qu’il doit donner en même temps les tickets de bus aux passagers qui montent». «M’dina Bus a du mal à gérer cette crise. Elle préfère mentir pour se défendre», a souligné le chauffeur, précisant que la société se met dans de sales draps en affirmant que ce licenciement n’a aucun rapport avec la vidéo en question.

«En 8 ans de service, j’ai commis deux accidents seulement. D’autres chauffeurs ont causé des accidents mortels mais n’ont pas été virés», a-t-il ajouté.

N.M.