Casablanca: changement d’itinéraire de plusieurs lignes de bus

La société Casabus a annoncé plusieurs changements concernant les itinéraires de quatre lignes de bus, au cours de cette semaine.

Via sa page officielle Facebook, Casabus a expliqué que ces changements sont dus essentiellement aux travaux que connaissent de nombreuses avenues et rues casablancaises. Il s’agit des changements partiels des itinéraires des lignes 5, 19, 301 et 306, d’où résulteront la suppression de certaines stations et l’ajout d’autres et ce, de façon provisoire, a-t-on précisé

Rappelons que les avenues de la capitale économique connaissent, dans leur majorité, des travaux dus à l’achèvement des lignes du tramway et du busway casablancais.

L.A.