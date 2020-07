Casablanca: cet enfant souffre de troubles neurologiques suite à une bavure médicale (VIDEO)

Une bavure médicale au moment de sa naissance a causé de graves troubles neurologiques à cet enfant, Yassine, qui est aussi souvent victime de crises d’épilepsie.

La mère de l’enfant a raconté à Le Site info que les déboires de santé de Yassine ont commencé dès sa naissance, le 1er janvier 2016. L’accouchement aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt que cette date, si ce n’était la nonchalance et le laisser-aller flagrant de certaines infirmières, selon les dires de notre interlocutrice.

C’est ce retard de l’accouchement qui aurait été la cause de cette infirmité permanente de Yassine, suite à l’accès à son cerveau du liquide amniotique. Ses troubles neurologiques ont eu des conséquences sur la motricité des membres de tout son corps et lui provoquent des états de maux épileptiques. La maman a également souligné qu’elle n’a de cesse de contacter plusieurs associations marocaines, à frapper à toutes les portes demandant leur assistance afin que Yassine puisse recevoir, à l’étranger, les soins appropriés à son état de santé.

Elle n’a pas non plus manqué de prendre contact avec des associations étrangères pour le même motif. Mais pour l’heure, déplore-t-elle, elle attend toujours que l’on veuille bien sauver son enfant et le guérir de ses troubles neurologiques et de ses crises d’épilepsie.

L.A.