Casablanca: ce sera le distanciel pour la mission française

« Madame, Monsieur, Suite au communiqué du gouvernement, nous vous informons que la rentrée des élèves ne pourra se faire en présentiel lundi 7 septembre comme cela avait été prévu. Elle se fera en distanciel. Vous recevrez une information dans la journée de demain à ce sujet. Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées ». Le message est signé par Stéphane Sachet, proviseur du Lycée Lyautey de Casablanca.

Rappelons que dans un communiqué, le gouvernement indique que de nouvelles mesures consistent en la fermeture de l’ensemble des issues de la préfecture de Casablanca et de soumettre le déplacement de et vers son territoire à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales, ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires (primaire, collèges, lycées et universités), avec l’adoption de l’enseignement à distance à partir de ce lundi.