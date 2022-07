Casablanca: ce qui est prévu pour Aïd Al-Adha

Le secteur de propreté de la ville de Casablanca, tous services confondus, est à pied d’oeuvre pour assurer la propreté de la métropole durant et après l’Aid Al Adha connu pour une “augmentation considérable” du volume des déchets.

Plus de 5400 agents et environ 880 engins de différentes prestations seront mobilisés et déployés sur le terrain, et 120 tonnes de sacs plastiques dégradables seront distribués, a indiqué un communiqué conjoint de la ville de Casablanca et de la société de développement local, Casa Baia.

Il s’agit aussi du lancement des travaux préparatifs au niveau de la décharge publique pour faire face au flux important des engins de collecte supplémentaires dédiés à cette opération et des déchets durant le jour du sacrifice et les jours d’après l’Aïd, ajoute le communiqué.

À cela s’ajoutera des opérations de “désinfection et (de) désinsectisation des sites de prière (Mssala)”, des points de vente de bétail et des points de regroupement des déchets par des brigades spécialisées.

Pour garantir la réussite de ces actions, une campagne de communication et de sensibilisation (caravanes sonores, grandes surfaces, panneaux d’affichage, réseaux sociaux…) est en marche dans les 16 arrondissements de la ville durant la semaine en cours.

Ces actions sont menées en collaboration entre la commune de Casablanca, Casa Baia, les autorités locales et publiques et les deux sociétés délégataires AVERDA et ARMA, précise le communiqué.

À rappeler que l’année dernière, les déchets générés à Casablanca lors des trois jours de l’Aid ont dépassé les 27.000 tonnes.