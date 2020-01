Casablanca: ce que vous risquez désormais en jetant vos déchets sur la voie publique

Enfin! Les autorités compétentes de la capitale économique ont décidé de sanctionner les pollueurs publics! Tous ces citoyens inciviques, inconscients et irresponsables, qui déposent leurs déchets ménagers et autres détritus partout où bon leur semble, sauf dans les bennes et poubelles municipales, seront pénalisés.

Selon le quotidien arabophone “Akhbar Al Yaoum” de ce jeudi, ce sera à la police administrative locale d’appliquer la loi à l’encontre des contrevenants, en effectuant des rondes quotidiennes sur le terrain.

Les autorités de Casablanca commenceront d’abord par des campagnes de sensibilisation, ajoute la même source. Lesquelles campagnes concerneront aussi bien les habitants que les propriétaires de cafés et de restaurants. Elle viseront également, et surtout, “les grands pollueurs”.

Après sensibilisation, la police administrative locale procédera à dresser des PV à l’encontre des personnes qui continueront à déposer et à entasser leurs ordures près des bennes mises à leur disposition par les services de la voirie ou n’importe dans les avenues, rues et ruelles de la ville.

Et si les autorités de la capitale en prenaient de la graine? Surtout en ce qui concerne le quartier Rabat-Océan, particulièrement le quadrilatère des “Merdudes” des rues Accra, Bamako, Belgrade et Berlin. Les riverains continuent de déposer leurs ordures ménagères partout et, nuitamment, ils forment le “rond-point de la honte”, au niveau des rues précitées, avec leurs déchets.

Les braves éboueurs, exerçant leur dur métier au quartier Al Mouhit (“bil azbal”), ne rechignent pas, de jour comme de nuit, à faire leur travail. Mais ils ne manquent pas de se plaindre, en silence, de l’incivisme des habitants et souhaiteraient bien que les contrevenants soient sanctionnés comme ils le méritent.

Larbi Alaoui ( avec Ichraf Abidar)