Casablanca: ce que coûtera l’aménagement de la corniche de Ain Sebaâ

Le Conseil de la ville de Casablanca a décidé de débloquer un budget de 100 millions de dirhams en vue de l’aménagement de la corniche de Ain Sebaâ-Sidi Bernoussi.

Et selon la programmation décidée, dont Le Site info a pris connaissance, la totalité du budget alloué à ce grand projet sera répartie sur six années, dont 10 millions de dirhams pour l’année en cours. L’aménagement prévu de la corniche Ain Sebaâ-Sidi Bernoussi entre dans le cadre du développement du littoral du Grand Casablanca et ce, en conformité avec le respect des principes directeurs du Plan national du littoral (PNL) et des Schémas régionaux du littoral (SRL);

Ainsi, la corniche de Ain Sebaâ-Sidi Bernoussi, entre autres réalisations, disposera d’aires de jeux pour enfants et d’aires de détente, de sanitaires publics, d’installations sportives, de kiosques, ainsi que d’aires de stationnement et des passages pour personnes à mobilité réduite.

Ce projet d’aménagement permettra aussi, sur le front de mer, la réalisation d’une promenade pour piétons, voire également une autre pour cycles, des accès à la plage à même de créer des ouvertures avec l’Océan atlantique vers la métropole et vice-versa.

Larbi Alaoui