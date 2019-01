Casablanca: ce qu’a dit le “Professeur Miracle” après la fermeture de l’institut

Après la décision du ministère de l’Education nationale de fermer l’institut d’El Mehdi Maniar, connu sous le nom de «Professeur Miracle», ce dernier est sorti de son silence.

Sur son compte Instagram, le jeune homme a écrit: «N’abandonnons pas. Dieu est avec nous !». Aussitôt publiée, la réponse d’El Mehdi Maniar a suscité de nombreuses réactions et la plupart des internautes lui ont affiché leur soutien suite à la décision du ministère. La plupart l’ont appelé à se battre contre «les ennemis du succès» et à ne pas baisser les bras après cette épreuve.

Le “Professeur Miracle” a fait en effet beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux grâce à sa méthodologie inédite d’enseignement, surtout avec ceux qui ont des difficultés pour apprendre. Récemment, El Mehdi Maniar a fait le buzz après avoir offert une prime de 40.000 dirhams à un élève pour le récompenser de ses efforts et de son assiduité.

Rappelons que les autorités locales de Casablanca ont procédé jeudi 24 décembre à Sidi El Bernoussi à la fermeture de l’institut d’El Mehdi Maniar. Cet institut privé a été fermé vu qu’il ne dispose pas des autorisations requises délivrées par le département de tutelle, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Dans un communiqué, le ministère a souligné que la fermeture de l’Institut El Mehdi Maniar et ses annexes à Casablanca intervient dans le cadre des opérations de suivi et de contrôle effectuées par les commissions provinciales mixtes des établissements privés et des centres d’enseignement de langues dans différentes régions.

N.M.