Casablanca: ce qu’a découvert la police dans un conteneur à Hay El Ouahda

La brigade de la police judiciaire relevant du district de Benmssik à Casablanca a ouvert, ce samedi, une enquête judiciaire pour interpeller les individus impliqués dans une tentative de trafic de 715 kg de chira, à bord d’un conteneur destiné à l’export.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la police judiciaire, en coordination avec les autorités locales, avaient saisi un conteneur dans un parking à Hay El Ouahda à Casablanca, notant que les opérations de fouille effectuées à l’aide de chiens ont permis de localiser une cargaison de drogue dissimulée à l’intérieur du conteneur.

La brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de Benmssik à Casablanca poursuit les recherches et investigations sous la supervision du parquet compétent, pour interpeller l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire et identifier les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, conclut la DGSN.

M.S. (avec MAP)