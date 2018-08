Casablanca: misez 7000 dirhams pour ce mouton! (VIDEO)

Par ailleurs, le prix du cheptel varie d’un éleveur à un autre en fonction de la qualité et des aliments utilisés. «Le prix des moutons varie actuellement entre 2000 et 2200 dirhams. A l’approche de la fête, il dépassera certainement les 2500 dirhams», avait confié un éleveur au micro de Le Site Info. Regardez!

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK