Casablanca: Campus Fair, un événement incontournable pour les étudiants

Organisé par le groupe Le Monde et Campus Mag, CAMPUS FAIR revient pour la 3ème édition les 19 et 20 novembre 2022. La précédente édition a rassemblé près de 5.000 visiteurs.

CAMPUS FAIR MAROC s’adresse aux élèves de première et terminale, aux étudiants des classes préparatoires et de niveau Bac +2 ou Licence, aux parents désireux de rencontrer des représentants d’établissements supérieurs et obtenir des informations pour leurs enfants, et aussi aux jeunes actifs souhaitant renforcer leurs compétences et enrichir leur expertise.

Une porte vers les grandes écoles et les universités

Business schools, écoles d’ingénieurs, écoles spécialisées, IAE, IEP, cursus universitaires, formation continue… CAMPUS FAIR MAROC permet aux visiteurs de découvrir l’offre des Grandes Écoles et Universités internationales (Maroc, France, Canada, Espagne, Etats-Unis…). Des professionnels vous détaillerons leurs programmes pédagogiques : bachelor, cursus Bac + 4, programme grande école (PGE)…

Des réponses à toutes les questions d’orientation

Également au programme, un espace de coaching pour aider les visiteurs à identifier les différentes voies d’accès aux établissements d’enseignement supérieur.

Tout au long du week-end, des conférences thématiques, animées par des professionnels et des experts du monde de l’éducation, répondront aux interrogations des étudiants, parents d’élèves et jeunes actifs, en matière de discipline, d’employabilité, de secteurs d’activité…

Avec la participation de Campus France Maroc et l’Ambassade des États-Unis au Maroc

Campus Fair connaîtra la participation des équipes de Campus France Maroc et de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, qui seront mobilisées pour fournir aux étudiants tous les renseignements sur les études en France et aux Etats-Unis, les accompagner pour construire leur projet d’études, et faciliter les candidatures de pré-inscription auprès des établissements de l’enseignement supérieur.

Horaires d’ouverture et modalités d’accès

Campus Fair – Le salon international des grandes écoles et universités

19 & 20 NOVEMBRE 2022

10H-18H

HÔTEL HYATT REGENCY – CASABLANCA – MAROC

ENTRÉE GRATUITE

Toutes les informations concernant la liste des exposants, les modalités d’accès seront à retrouver à partir de début octobre sur : campusfairmaroc.ma

Ils leurs ont fait confiance :

ABSParis, Audencia Business school, Bookmania, Campus CESI, Concours Ecricome, Concours Pass-world, Dauphine Casablanca, Ecole centrale Casablanca, Ecole hôtelière de Lausanne, Ecole Polytechnique, Edhec Business School, EIGSI Casablanca, EM Normandie, EMLyon Business school, EMSI, ENCG SETTAT, ESSCA, ESCP EUROPE, ESTEM, ESCA EM, FIGS, Groupe ESC Troyes, Groupe ISCAE, Groupe scolaire La Résidence, Groupe Sup de Co La Rochelle, HEC Montréal, HEM, IE University, Ionis Group, ISC Paris, Istec, Montpellier Business school, Neoma Business school, Pôle Léonard de Vinci, Réseau Polytech, Supinfo Maroc, Université de Bordeaux, Université de Montréal, Université internationale de Rabat…