Casablanca: campagne de lutte contre les chiens errants (PHOTOS)

La société Casa Baia est en train de mener un plan d’action pour lutter contre la prolifération des chiens errants dans les différentes artères de la capitale économique. Près d’une cinquantaine de chiens ont été récupérés dimanche dernier.

L’opération, fruit d’une collaboration entre Casa Baia, le Conseil communal de Casablanca et les autorités locales de la ville, se déroule en parallèle dans différents quartiers, dont Lissasfa, Ennassim, Jnane Louz et Al Azhar.

32 chiens ont été ramassés au niveau de Lissasfa et Jnane Louz, et 14 autres du côté d’Al Azhar et Ennassim. Les chiens ont été placés dans un refuge afin de les vacciner et de les stériliser. Ils seront pris en charge par une association de protection des animaux à Casablanca.

L’opération devrait s’étendre à d’autres quartiers de la ville dans les jours à venir. L’objectif étant de limiter le danger que représentent ces chiens sur la sécurité des citoyens. Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a récemment indiqué qu’un budget de 70 millions de dirhams a été mobilisé ces 5 dernières années pour la lutte contre le phénomène des chiens errants au Maroc.

A.O.