Casablanca: arrêté pour s’être baigné à la plage de Ain Diab

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca est parvenu, vendredi matin, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller deux individus âgés de 22 et 34 ans, soupçonnés d'implication dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.