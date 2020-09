Casablanca: arrêté pour avoir menacé le directeur d’un média

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a ouvert, ce vendredi matin, une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les motifs derrière la commission d’actes criminels attribués à un individu (28 ans), soupçonné d’avoir menacé de commettre des crimes et des délits contre des personnes.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la Brigade de lutte contre la cybercriminalité à la préfecture de police de Casablanca avait reçu, fin juillet, une plainte déposée par le directeur d’un site national d’information, accusant une personne non identifiée de l’avoir menacé de commettre des crimes et des délits à son encontre, à travers des audios envoyés par WhatsApp.

Les recherches et investigations ont permis d’identifier le suspect qui était en fuite jusqu’à son interpellation, indique le communiqué, précisant que le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels et d’identifier les motifs de leur commission.

M.S. (avec MAP)