Casablanca: arrestation d’un individu pour dénonciation d’un crime fictif

Les éléments de la police judiciaire à la préfecture de police de Casablanca ont arrêté, mardi soir, un individu, âgé de 30, aux multiples antécédents judiciaires pour vol, pour son implication présumée dans la dénonciation d’un crime fictif.

La salle de commandement et de coordination à la préfecture de police de Casablanca avait reçu un appel téléphonique d’un inconnu dans lequel il prétendait que trois individus s’apprêtaient à commettre des actes de vandalisme à l’aide de produits explosifs, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les services de sûreté ont interagi à l’appel téléphonique avec le sérieux requis avant qu’il ne s’avère qu’il s’agissait d’un faux avis et d’une dénonciation d’un crime fictif.

Les recherches et investigations menées ont permis l’identification et l’arrestation du mis en cause, précise la même source, faisant savoir qu’il a été procédé à la saisie du téléphone portable utilisé dans l’appel téléphonique en question.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les motifs et mobiles à l’origine de ces actes criminels, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)