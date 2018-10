Casablanca: arrestation d’un individu impliqué dans un règlement de comptes

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que les éléments de sûreté ont vite réagi à la vidéo publiée et ont ainsi identifié la victime qui était recherchée au niveau national pour trafic de drogue, ajoutant qu’il a été procédé à l’identification d’autres personnes impliquées dans les faits de séquestration et d’agression physique dont a fait objet la personne concernée, en raison de conflits entre elles sur le trafic de drogue et de psychotropes.

