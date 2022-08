Casablanca: arrestation d’un cambrioleur de cliniques privées

Sur informations fournies par les services de le Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc (DGST), les éléments de la Police judiciaire de Ain Chock, à Casablanca, ont réussi, mardi 30 août courant, à arrêter un individu aux nombreux antécédents judiciaires.

Lequel individu est soupçonné d’avoir perpétré plusieurs vols à l’intérieur de cliniques privées de la capitale économique. Ces vols consistaient en des téléphones portables d’employés desdites cliniques et des sommes d’argent, issues des honoraires de consultations des patients. Ceci, avant que des enquêtes préliminaires sur le terrain ne soient diligentées à ce sujet et que des analyses techniques ne soient effectuées , permettant, d’abord, l’identification du voleur, et son arrestation, par la suite.

La base de données de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a ainsi permis d’identifier le mis en cause qui était l’objet de nombreux avis de recherche , à l’échelle nationale.

L.A.