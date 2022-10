Casablanca: appel à rénover la gare ferroviaire Ain Sebaa

Le groupe parlementaire du Rassemblement national des indépendants (RNI), à la Chambre des représentants, a demandé à l’Exécutif la rénovation de la gare ferroviaire Ain Sebaâ, à Casablanca.

Dans une question écrite adressée à Mohamed Benabdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique, le RNIste Hassan Benomar a écrit que l’Office national des chemins de fer (ONCF) a entrepris plusieurs projets de rénovation de nombreuses gares et ce, dans le but d’accompagner l’essor urbanistique et économique des villes où elle se trouvent.

Cependant, malgré tous ces efforts louables, il a déploré que d’autres gares qui connaissent de grandes affluences de voyageurs n’aient pas pu profiter de la même rénovation, comme c’est le cas de la gare Ain Sebaâ , de la capitale économique.

Le membre de la Commission de justice, de législation et des droits de l’Homme, à la première Chambre, a aussi précisé que la gare ferroviaire précitée n’a profité d’aucune rénovation, ni réhabilitation. Ce qui aurait permis que la qualité d’accueil des voyageurs y soit améliorée et que la situation de l’arrondissement de Ain Sebaâ soit consolidée, sachant la présence sur son territoire d’une zone industrielle « qui compte parmi les meilleures du genre dans notre pays et dont on vient de célébrer le centenaire de la création », selon le député Hassan Benomar.

Cette rénovation et cette réhabilitation, tant souhaitées de la gare Ain Sebaâ, a-t-il souligné; contribueront à l’influence de visiteurs à la région et au parc zoologique, récemment réaménagé, ce qui participera à la création d’un renouveau économique et touristique très important. Et le député RNISTe a conclu sa question écrite en demandant au ministre de tutelle la nécessité d’accélérer la prise de mesures adéquates, susceptibles de faire bénéficier la gare Ain Sebaâ de la rénovation et de la réhabilitation qu’elle mérite amplement.

