Casablanca: anarchie et bousculades au centre d’immatriculation de Sidi Bernoussi (VIDEO)

Le centre d’immatriculation de Sidi Bernoussi, à Casablanca, connaît une affluence monstre, accompagnée d’anarchie criante et de bousculades, pendant ces derniers jours. Et ce, sans nul respect de mesures préventives et sanitaires qu’impose la pandémie de la covid-19!

Et de nombreux citoyens ont exprimé leur désapprobation quant à ce non-respect des mesures décrétés par les autorités compétentes, depuis le mois de mars dernier. Sachant, pourtant, que la capitale économique du Royaume détient le triste record de cas confirmés de coronavirus et celui des décès causés par la pandémie.

A.C.