Casablanca: altercations entre taximen et propriétaires d’agréments à cause de la subvention (VIDEO)

Des altercations verbales ont éclaté entre chauffeurs de taxi et propriétaires d’agréments, ce samedi à Casablanca, en raison du soutien financier accordé par le gouvernement.

A ce propos, Mustapha Chaâbane, membre du bureau régional de l’Union marocaine du travail (UMT), a indiqué que les taximen ont été surpris d’apprendre que l’aide octroyée par l’Etat allait profiter aux propriétaires d’agréments et non aux chauffeurs.

« Les propriétaires des taxis commencent à utiliser leurs véhicules pour bénéficier de cette aide, ce qui est inacceptable », a-t-il affirmé.

Et de souligner que la seule personne touchée par la hausse des prix des carburants est le chauffeur de taxi. « Malgré cette augmentation, les propriétaires des taxis ont continué à percevoir le même montant convenu avec les chauffeurs et, aujourd’hui, ils se précipitent pour bénéficier de la subvention », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le gouvernement a lancé officiellement, mercredi 23 mars, le processus de soutien exceptionnel des professionnels du secteur du transport routier, qui a été annoncé lors du Conseil de gouvernement du 10 mars et qui concernera environ 180 000 véhicules.

Les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d’une subvention de 2.200 Dhs pour les grands taxis, 1.600 Dhs pour les petits taxis, 1.800 Dhs pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, auxquels s’ajoutent 7.000 Dhs pour les autocars inter-villes et 6.200 Dhs pour les autobus.

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficieront d’un soutien financier de 2.800 Dhs au profit des autocars de 1ère série, 1.400 Dhs pour les minibus de 2ème série et 1.000 Dhs pour les véhicules de 3ème série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 Dhs sera alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 Dhs pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 Dhs pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 Dhs pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 Dhs au profit des tracteurs routiers.

S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui bénéficieront d’une aide financière de 1.200 Dhs pour chaque véhicule, et de 1.000 Dhs pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour compte d’autrui.

M.S.