Casablanca: Alsa annonce de nouveaux horaires pour les bus

Les horaires des bus de Casablanca changent. Ceci, après la décision de repousser le couvre-feu nocturne au niveau national.

Ainsi, sur sa page Facebook, CasaBus –opéré par Alsa–, annonce que le premier départ aura lieu à 06h00, alors que la fin de service est repoussée à 21h00 (au lieu de 20h00 précédemment).

Rappelons que le gouvernement a pris la décision d’alléger certaines restrictions anti-Covid-19. Ainsi, il a été décidé de repousser le couvre-feu nocturne à 23h00 (jusqu’à 4h30 du matin), sur l’ensemble du territoire national. Ceci, à partir de ce vendredi 21 mai.

Dans un communiqué, le gouvernement indique avoir pris une batterie de mesures pour la gestion de cette étape, portant également sur la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00, ainsi que le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc.

M.S.