Casablanca: Ain Diab retrouve sa vie nocturne (VIDEO)

Après des mois d’attente, le gouvernement a décidé de repousser le couvre-feu à 23h, au grand bonheur des Marocains. Dans toutes les villes du Royaume, les citoyens, soulagés, n’ont pas hésité à investir les rues, profitant du beau temps.

Ain Diab, à Casablanca, n’a pas dérogé à la règle. Vendredi, cette région tellement prisée par les habitants de la métropole a repris sa vie nocturne après plusieurs mois de léthargie. Comme constaté par la caméra de Le Site info, la corniche, avec ses cafés, ses restaurants et tous ses lieux de divertissement, étaient bondée de visiteurs, impatients de reprendre leurs vies normales.

Pour rappel, le gouvernement a décidé d’interdire les déplacements nocturnes à l’échelle nationale entre 23h00 et 04h30, à partir de vendredi. Il a ainsi pris une batterie de mesures pour la gestion de cette étape portant également sur la fermeture des commerces, des restaurants et des cafés à 23h00, outre le maintien de toutes les autres mesures de précaution en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, relatives aux fêtes, rassemblements, manifestations, salles de cinéma et funérailles, etc.

Ces mesures interviennent suite aux recommandations du Comité scientifique et technique et tiennent compte des conclusions du suivi quotidien et continu de la situation épidémiologique dans le Royaume, surtout la baisse des cas de contamination au Covid-19, consécutive aux mesures préventives prises par les autorités publiques, et dans le cadre des actions susceptibles de garantir la poursuite de la relance de l’économie nationale.

N.M.