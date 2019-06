Casablanca: agression et vol en plein jour à Hay El Oulfa (VIDEO)

La vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. On y voit deux jeunes, dont un mineur, en train d’agresser un citoyen, en le menaçant d’une arme blanche, avant de le délester son cartable.

D’après une source sécuritaire, les forces de l’ordre ont réussi à interpeller le mineur, âgé de 17 ans, mardi après-midi à Hay Hassani. Aux antécédents judiciaires pour vols et agressions, l’adolescent est soupçonné d’avoir été impliqué dans cette affaire, avec le même modus operandi.

Les autorités compétentes ont vite fait d’interagir après la diffusion de l’enregistrement vidéo sur les réseaux sociaux et montrant deux individus s’en prendre à une victime au quartier El Oulfa.

Et les investigations qui s’en ont suivi ont rapidement permis l’interpellation du mineur, alors que le second mis en cause est activement recherché par les forces de l’ordre.

Le jeune adolescent, lui, a été placé en garde à vue pour complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent.

