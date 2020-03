Casablanca-Aéroport Mohammed V: modification de la fréquence des trains

L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce qu’une modification de la fréquence des trains reliant Casablanca et l’aéroport international Mohammed V sera opérée à partir de ce mardi et ce, conformément à la décision du Maroc de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous les vols internationaux en provenance et à destination du territoire national.

“A partir du mardi 17 mars 2020, il y aura une modification de la fréquence des trains reliant Casablanca et l’aéroport international Mohammed V en vue d’accompagner les déplacements”, conformément à la décision du Maroc de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, tous les vols internationaux en provenance et à destination du territoire national, dans le cadre des mesures préventives prises pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), annonce l’ONCF dans un communiqué.

Pour toute information, l’Office invite ses clients à contacter le centre de relation client sur le numéro 2255 ou à consulter son site marchand “www.oncf-voyages.ma” ou l’application “oncf.trafic”.

M.S. (avec MAP)