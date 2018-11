Casablanca: une adolescente portée disparue depuis dimanche

Aya, une jeune fille de Casablanca, est portée disparue depuis dimanche 11 novembre. Dans une déclaration à Le Site info, sa tante a assuré que l’adolescente de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses.

«Dimanche, on est sorti se balader dans le quartier où l’on habite. A un certain moment, Aya est partie chez l’épicier et a disparu. On ne l’a plus revue depuis», a-t-elle déploré.

La même source a ajouté que la famille a alerté les autorités de cette disparition et a distribué les photos d’Aya dans plusieurs hôpitaux et gares routières dans l’espoir de la retrouver.

«Les parents d’Aya sont dans un état lamentable. Ils n’arrêtent pas de chercher leur fille, en vain», a regretté la tante.

R.T.