Casablanca: à Sbata, les autorités ne badinent pas avec les récalcitrants

Les autorités locales et les services sécuritaires ont entrepris des rondes, dans la nuit de mardi, au quartier casablancais de Sbata. Ces opérations ont permis d’interpeller plusieurs personnes faisant fi des mesures décrétées par les autorités compétentes et refusant de respecter le couvre-feu instauré dans la capitale économique.

Le Site Info a pu constater, de visu, que des agents d’autorité et des éléments de la Sûreté nationale ont entrepris des rondes nocturnes, à travers les avenues et rues de Sbata. Et ce, dans le but d’interpeller les contrevenants et de veiller au respect des mesures d’état d’urgence.

Les mêmes autorités ont également effectué des contrôles au sein des cafés, des restaurants et des centres commerciaux pour s’assurer que les mesures précitées y sont aussi respectées. Dans le cas contraire, les propriétaires sont passibles du retrait de leurs autorisations.

Pour rappel, le gouvernement a instauré une série de nouvelles mesures préventives et sanitaires, au niveau du Grand Casablanca (préfectures de Casablanca, Mohammédia, Nouceur et Médiouna), ainsi qu’au niveau des provinces de Berrechid et de Benslimane, dans l’objectif d’endiguer la propagation de la covid-19.

A.Z.