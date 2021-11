Casablanca : à quand la réouverture du stade Mohammed V ? (VIDEO)

Le directeur général de la société Casablanca Events, Mohamed Jouahri, est revenu sur la fermeture du stade Mohammed V, suite à certaines critiques sur l’état de sa pelouse.

Au micro de Le Site info, Jouahri a déclaré que le stade est en cours de maintenance, à cause de la détérioration de l’état de sa pelouse. « La pelouse est endommagée à cause du grand nombre de matches qui y sont disputés. Le sol a besoin d’une période de repos et de maintenance deux fois par an », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « La société chargée des travaux de maintenance nous a informé que le complexe Mohammed V sera fermé pendant trois semaines. Maintenant, 10 jours se sont écoulés. Donor rouvrira donc dans 10 jours ».

M.F.