Casablanca: 800 bars et restaurants risquent de fermer

A ce propos, le président de l’Association des professionnels du secteur Kacem Ajdouri Jilali avait déclaré que la fermeture de ces 800 bars et restos engendrera des répercussions sociales dont feront les frais plus de 3000 personnes.

D’autres qui, pourtant, ont rassemblé toutes les pièces nécessaires pour renouveler leur licence ont fait face aux refus des autorités, sans raison. «Le ministère de l’Intérieur a promis de retirer les autorisations de vente d’alcool à plusieurs bars et restaurants classés ou non classés de la métropole», a écrit le quotidien arabophone.

800 propriétaires de bars et de restaurants à Casablanca sont dans de sales draps. Selon Al Massae, le ministère de l’Intérieur a ouvert une enquête au sujet du renouvellement de leurs autorisations de vente de boissons alcoolisées. Certains établissements sont, en effet, accusés de chantage et de corruption après la fin du délai de trois mois accordé par le département de Laftit pour renouveler leurs licences.