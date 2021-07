Casablanca: 8 personnes meurent dans l’incendie d’une maison (VIDEO)

Derb Al Fokara, au quartier Derb Sultan de Casablanca, a vécu un sinistre d’une grande ampleur tragique, ce lundi matin, 19 juillet. Un sinistre s’étant produit dans leur domicile, huit victimes ont péri par le feu alors que 4 autres personnes souffrent de brûlures de divers degrés.

Selon les témoignages des voisins, fort émus, bouleversés et choqués par ce terrible drame, la maison a pris feu après que le père de famille, souffrant de difficultés respiratoires, a préféré allumer une bougie tout près de son lit, au lieu de se lever pour appuyer sur l’interrupteur d’électricité de sa chambre. Par malheur, il s’est endormi et la bougie a fini par provoquer le terrible et meurtrier incendie.

L’une des voisines a déclaré que les victimes observaient le jeûne des 10 jours du mois du calendrier musulman, Dhou al-Hijja, dont le 9ème jour coïncide avec le Jour d’Arafat. « Mais le destin a voulu qu’ils quittent ici-bas avant même de terminer leur jour de jeûne », a tristement ajouté cette voisine.

D’après les témoignages d’autres voisins, les personnes souffrant de brûlures diverses ont été transférées d’urgence à l’hôpital pour y recevoir les premiers soins nécessaires à leur état de santé. Alors que les obsèques des 8 victimes ont eu lieu ce lundi même où cette tragédie s’est produite.

A.Z.

