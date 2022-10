Casablanca: 3 MMDH pour construire une grande usine de valorisation des déchets ménagers

Le Conseil communal de Casablanca s’apprête, dans les prochains jours, à parapher un accord de partenariat avec le ministère de l’Intérieur et celui de la Transition énergétique et du Développement durable.

Et ce, en vue de la construction d’une grande usine de valorisation des déchets ménagers de la capitale économique. A ce propos, l’adjoint à la maire de Casablanca a affirmé que le budget alloué à ce projet de grande envergure est de 3 milliards de dirhams et que la participation du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable est estimée à environ 1 milliard et 400 millions de centimes.

Moulay Ahmed Afilal a aussi souligné que le ministère de l’Intérieur, quant à lui, déboursera la somme de plus de 500 millions de dirhams, alors que le Conseil communal de la ville contribuera au budget alloué précité via la gestion déléguée.

De même que l’adjoint de la maire de Casablanca a précisé que cette usine de valorisation des déchets ménagers respectera les critères internationaux les plus adéquats et que son exploitation aura une durée entre vingt et trente ans.

Par ailleurs, et pour rappel, le Conseil communal de la capitale économique avait précédemment procédé à la fermeture définitive de la décharge publique de Médiouna, tout en décidant d’utiliser, pour trois ans seulement, une décharge contrôlée provisoire.

