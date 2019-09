Casablanca: 1700 kg de déchets collectés sur les plages Lalla Meryem et Nahla

Le programme “Plages Propres 2019”, mené durant la saison estivale sur les plages “Lalla Meryem” et “Nahla” à Casablanca, sous le thème “B7ar bla plastic” (plage sans plastique), a permis de collecter environ 1.700 kg de déchets plastiques, indique, vendredi, la Fondation Lydec.

Dans le cadre de son axe d’intervention visant la sensibilisation à la protection de l’environnement et au développement durable, la Fondation a adopté cette thématique et déployé un programme riche et varié aux usagers des plages qu’elle parraine, englobant plusieurs activités d’animation et de sensibilisation autour de la menace posée par la pollution plastique marine.

Pour la 17ème fois consécutive, Lydec, à travers sa fondation, a animé la plage “Lalla Meryem” ainsi que la plage “Nahla” (sur la côte Est de Casablanca) pour la 2ème année.

Cette opération, qui s’est déroulée du 3 juillet au 31 août dernier, a permis de collecter environ 1,7 tonne de déchets plastiques, avec l’aide de plusieurs associations nationales et locales, souligne, dans un communiqué, la Fondation de la société en charge de distribution d’eau potable et d’électricité, de collecte des eaux usées et pluviales et d’éclairage public dans le Grand Casablanca.

La Fondation a procédé, par ailleurs, à la mise à niveau des infrastructures nécessaires au confort des estivants (blocs sanitaires, abris en bois pour la Protection Civile et la Police, tours de surveillance, drapeaux de l’état de la mer, affichage et signalisation). Elle a aussi organisé, avec des associations partenaires, des actions et des animations mobilisant les estivants, notamment les enfants, autour de la lutte contre la prolifération des déchets plastiques et à la protection de l’environnement et de l’océan.

Tout au long de la saison estivale, les espaces d’animation installés dans les plages “Lalla Meryem” et “Nahla” ont accueilli des associations de proximité ainsi que l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, partenaire de la Fondation Lydec. Ces dernières ont assuré l’animation des deux plages à travers une radio plage et des ateliers de sensibilisation proposés aux estivants ainsi que des jeux éducatifs et sportifs et des activités artistiques et scientifiques.

D’après les données de la Fondation, plus de 40.000 estivants des deux plages ont bénéficié de cette opération, notamment les enfants des colonies de vacances.