Casa Tramway: le ras-le-bol des passagers

Casablanca est confrontée à une crise financière en raison de la faiblesse persistante des revenus et du poids des dépenses administratives et obligatoires

Des dizaines de Casablancais ont ainsi dénoncé la dégradation des services du tramway, le manque de ponctualité et l’indifférence des responsables. Ils ont même tenu ce mercredi un sit in dans l’une des stations afin d’exprimer leur ras-le-bol.

Les passagers du tramway à Casablanca sont en colère. Et pour cause, le trafic a connu plusieurs interruptions depuis mardi 6 novembre.