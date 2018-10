Casa sous l’eau: la faute aux canalisations! (VIDEO)

Et d’ajouter que de fortes rafales de vent et fortes pluies parfois orageuses, avec chutes de neige et temps froid sont prévus du mardi 30 octobre au jeudi 1er novembre dans plusieurs villes du Royaume.

Rappelons par ailleurs que Casa Tramway a annoncé que “le trafic est arrêté sur toute la ligne”, et ce “en raison des fortes précipitations et de zones inondées, notamment en centre-ville”.