Casa: les Hammams de la mosquée Hassan II bientôt opérationnels

La Fondation de la Mosquée Hassan II a annoncé, mardi, l’ouverture au public, à partir du mois de mai prochain, des Hammams de la Mosquée Hassan II au terme de travaux de réaménagement, de rénovation et de réhabilitation, lancés en novembre 2017.

Cet espace de bien-être et de ressourcement inspiré de la tradition et agencé et décoré de manière exceptionnelle a fait l’objet d’une complète rénovation respectant l’authenticité architecturale de la part de la Fondation de la Mosquée Hassan II.

Les Hammams vont connaître une phase de pré-ouverture de quelques mois de manière à parfaire les derniers préparatifs techniques et rôder les équipes d’exploitation de l’établissement, a déclaré à la MAP le secrétaire général de la Fondation, Mohamed Barkaoui.

Dans un premier temps, pendant les premières semaines d’ouverture, a-t-il fait observer, l’expérience des Hammams de la Mosquée se présentera comme un parcours initiatique du Bain Maure en invitant ses hôtes à découvrir ou redécouvrir la tradition marocaine du Hammam.

Les travaux de réaménagement, de rénovation et de réhabilitation des Hammams de la Mosquée Hassan II de Casablanca, ont eu lieu sur hautes instructions du roi Mohammed VI, a-t-l ajouté, observant que c’est pour la première fois de leur histoire, ces Hammams vont ouvrir à destination du public.

Barkaoui a expliqué que les Hammams des Femmes et les Hammams des Hommes sont situés au-dessous de l’esplanade de la Mosquée Hassan II et occupent une superficie de 3000 m² chacun, ce qui représente une superficie de 6000 m² au total.

Chaque Hammam est composé d’un hall d’accueil comprenant une tisanerie et des vestiaires et d’un Hammam traditionnel (Bain Maure) constitué d’une salle tiède, d’une salle chaude, d’une salle très chaude, et d’un espace de services à la demande composé d’une salle de gommage et de savonnage, et d’un grand bassin multifonction de 300 m3 d’eau de mer chauffée dénommé « Bain de Santé », d’une profondeur de 1.20 mètre et entouré de grandes zones de circulation confortablement agencées, a-t-il ajouté.

Barkaoui a, en outre estimé, que les Hammams de la Mosquée Hassan II de Casablanca sont un hymne à la beauté de l’architecture et à l’art de vivre Marocain. Raffinement des matières, élégance des formes, fragrances des parfums, intensité des couleurs. ‘’tout invite en ces lieux à la relaxation et à la sérénité. Une fois passée les monumentales portes d’entrées, le visiteur est immergé dans une expérience qui incite au ressourcement du corps et de l’esprit’’, a-t-il estimé.

Selon Barkaoui, la qualité exceptionnelle des matériaux de second œuvre et de décoration, confiés aux maitres artisans marocains ainsi que les technologies spécialisées et les moyens d’optimisation énergétiques mises en œuvre pour sa rénovation en font sans aucun doute l’un des établissements les plus prestigieux et les plus éco-responsable de ce type.

D’autre part, a-t-il ajouté, dans une logique de respect de la spécificité de ce lieu exceptionnel, et de par la nature même des services qu’il rend au public et à la population de Casablanca, la Fondation entend que soit respecté le principe d’accessibilité des services des Hammams au plus grand nombre de personnes. Ce principe s’inscrira dans la stratégie des Hammams qui garantiront un prix d’accès limité aux trois grandes salles des hammams traditionnels dénommés Bains Maures, fidèlement conçues pour que la population de Casablanca puisse y réaliser ses soins du corps en respect de la tradition des hammams marocains, a-t-il fait savoir.

D’après Barkaoui, cette dynamique d’ouverture des Hammams s’effectue en synergie avec la mise en œuvre des parkings de la Mosquée Hassan II. La superficie de ces parkings est de 5 hectares, offrant une capacité de stationnement de 1000 véhicules environ.

Avec un minaret culminant à 210 mètres d’altitude, la Mosquée Hassan II est une œuvre d’art architecturale, érigée entre 1986 et 1993 sur neuf hectares.

Cet édifice religieux gigantesque a été construit au deux tiers sur la mer. Elle peut accueillir plus de 100 000 fidèles, recouvre une superficie totale de vingt milles mètres carré et possède un toit ouvrant impressionnant.

Finement décoré de marbre, de zelliges, de pans de bois sculptés, ce monument possède un laser (de 30 km de portée), constamment pointé vers la Mecque, et comporte une salle de prières , des bains, une école coranique , une bibliothèque et un musée.

S.L. (avec MAP)